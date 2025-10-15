Um problema para o PSB na Paraíba

Candidato ao Senado, o governador da Paraíba, João Azevedo, está arrumando um problema para o seu partido, o PSB, no estado. Azevedo já declarou apoio a seu vice, Lucas Ribeiro, do PP, partido que acabou de deixar o governo Lula.

Nacionalmente, no entanto, o PSB ainda quer discutir essa aliança, que pode refletir negativamente nas disputas de outros estados e mesmo na campanha de reeleição do presidente — os pessebistas querem manter Geraldo Alckmin na chapa com Lula.

Sobrinho de Aguinaldo Ribeiro, um dos deputados mais influentes do PP, Lucas é uma escolha de Ciro Nogueira, presidente do partido e hoje crítico feroz do governo Lula. Na Paraíba, o barulho em torno dessa candidatura é forte e levou o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, a sair do PP em setembro. Cotado como candidato ao governo, Lucena encaminhou uma ida ao MDB dos irmãos Veneziano e Vital do Rêgo, senador e presidente do TCU, respectivamente.

Segundo fontes do PSB nacional, Azevedo fez sua escolha, mas uma decisão sobre a eleição no estado só deve ser tomada no ano que vem.