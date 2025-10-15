Assine
overlay
Início PlatôBr

Um problema para o PSB na Paraíba

Aliado de Lula, governador João Azevedo, do PSB, escolheu candidato do PP à sua sucessão no estado

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
15/10/2025 06:04

compartilhe

SIGA
x
Um problema para o PSB na Paraíba
Um problema para o PSB na Paraíba crédito: Platobr Politica

Candidato ao Senado, o governador da Paraíba, João Azevedo, está arrumando um problema para o seu partido, o PSB, no estado. Azevedo já declarou apoio a seu vice, Lucas Ribeiro, do PP, partido que acabou de deixar o governo Lula.

Nacionalmente, no entanto, o PSB ainda quer discutir essa aliança, que pode refletir negativamente nas disputas de outros estados e mesmo na campanha de reeleição do presidente — os pessebistas querem manter Geraldo Alckmin na chapa com Lula.

Sobrinho de Aguinaldo Ribeiro, um dos deputados mais influentes do PP, Lucas é uma escolha de Ciro Nogueira, presidente do partido e hoje crítico feroz do governo Lula. Na Paraíba, o barulho em torno dessa candidatura é forte e levou o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, a sair do PP em setembro. Cotado como candidato ao governo, Lucena encaminhou uma ida ao MDB dos irmãos Veneziano e Vital do Rêgo, senador e presidente do TCU, respectivamente.

Segundo fontes do PSB nacional, Azevedo fez sua escolha, mas uma decisão sobre a eleição no estado só deve ser tomada no ano que vem.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay