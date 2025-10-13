Drops da semana: Lula com o papa Leão XIV, especulações para o STF e IR no Senado

O presidente Lula esteve na manhã desta segunda-feira, 13, com o papa Leão XIV, no Vaticano. A primeira visita do petista ao papa foi confirmada no fim de semana e teve meia hora de duração.

Lula chegou a Roma neste domingo, 12, para participar do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), que comemora 80 anos de sua criação. O retorno ao Brasil está previsto para esta terça.

No encontro no Vaticano, o presidente convidou Leão XIV para a COP30, em novembro, em Belém. O papa disse que não pode participar da conferência do clima, devido aos compromissos do Jubileu. Lula citou na conversa a Exortação Apostólica Dilexi Te (Eu te amei, em latim), assinada pelo papa, que trata do amor aos pobres, e sugeriu a deflagração de um “movimento de indignação contra a desigualdade”.

A agenda em Roma prevê participação na segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada por Lula no G20, em 2024, com adesão de mais de 80 países.

Depois da derrota: medidas para cobrir rombo, demissões e IR no Senado

Na volta ao Brasil, Lula se reunirá com a equipe econômica para definir as medidas que serão tomadas para cobrir mais de R$ 30 bilhões nas contas de 2025 e 2026. Esse rombo deveria ser resolvido com a MP 1303, derrubada pela Câmara na semana passada. Entre as alternativas estudadas estão o aumento do IOF, tributação das bets e corte de emendas parlamentares.

Em reação à derrota, o governo ameaça demitir ocupantes de cargos indicados por congressistas do Centrão que se posicionaram contra a medida provisória. Um dos órgãos onde deve haver mexidas é a Caixa Econômica Federal.

O governo também acompanha com atenção a tramitação no Senado do projeto que isenta de Imposto de Renda os contribuintes que ganham até R$ 5 mil. Principal proposta do governo este ano no Congresso, o texto é relatado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). Se sofrer alterações, o projeto volta para a Câmara, hipótese que obrigaria o Planalto a mais uma rodada de negociações com os deputados.

Expectativa para a indicação do substituto de Barroso

Com o anúncio da saída antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, a indicação de seu substituto por Lula pode sair a qualquer momento. Embora não tenha prazo para tomar a decisão, o presidente já tinha conhecimento da possível saída do ministro há algum tempo e os candidatos são conhecidos.

O favorito nas especulações é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Próximo ao presidente, evangélico e com trânsito entre políticos, ele aparece como candidato ao Supremo desde que se abriu a vaga da ministra Rosa Weber, preenchida por Flávio Dino.

Os outros nomes mais cotados são o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ministro do TCU Bruno Dantas. Barroso deve sair do STF nesta semana, segundo disse no discurso de despedida, na quinta-feira, 9.

Com cessar-fogo entre Israel e Hamas, prisioneiros e reféns são libertados

A semana começa com a libertação de 20 reféns israelenses mantidos em cativeiro pelo grupo Hamas. Também foram entregues os corpos de 28 reféns que morreram nos dois anos de guerra em Gaza. Como parte do acordo de paz conduzido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Israel também começou a liberar prisioneiros palestinos.