Governo tentará, mas não aposta em reação das ruas após derrota da MP dos Impostos

O governo e seus aliados no Congresso tentarão fazer com que a derrota da Medida Provisória proposta como alternativa ao aumento do IOF, a MP dos Impostos, gere alguma reação na população — a exemplo do que aconteceu com a escandalosa “PEC da Blindagem”.

No plenário da Câmara, lideranças do PT disseram que a população iria dar o “recado nas ruas” após o enterro da MP, que aumentaria em R$ 20 bilhões a arrecadação do governo Lula.

Nos bastidores, entretanto, deputados da base reconhecem que, evidentemente, a proposta não tem tanto apelo popular quanto a PEC que blindaria políticos de investigações criminais.

Vista pelo governo como fundamental para fechar as contas da máquina pública em 2025 e 2026, a MP dos Impostos foi retirada de pauta com apoio da maioria da Câmara nessa quarta-feira, 8. A proposta, portanto, caducou, uma vez que a data era o limite para a votação.