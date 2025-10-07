A contradição do bolsonarismo ao celebrar Rubio como interlocutor de Lula

Bolsonaristas comemoraram nesta segunda-feira, 6, que Marco Rubio foi escalado por Donald Trump para negociar as tarifas econômicas com o Brasil. Um dos principais interlocutores de Eduardo Bolsonaro na Casa Branca, o secretário de Estado é a aposta do bolsonarismo por um freio às negociações, que seriam um ganho político para Lula.

A comemoração embute uma contradição bolsonarista. Quando o tarifaço foi imposto por Trump, afinal, o bolsonarismo tentou eximir Eduardo de tramar contra a economia brasileira. Agora, entretanto, ao apostarem em Rubio para travar o diálogo, deputados do PL indicam que a proximidade dele com Eduardo teve sim — e ainda pode ter — influência direta nas sanções.

“Trump deixou Marco Rubio, o secretário mais ideológico, para seguir as negociações das tarifas, um recado direto ao Planalto”, disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, em suas redes sociais. O deputado atribuiu a escalação de Rubio para negociar com o Brasil como “truque de mestre”.