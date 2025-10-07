Assine
overlay
Início PlatôBr

A contradição do bolsonarismo ao celebrar Rubio como interlocutor de Lula

Comemoração de bolsonaristas sobre indicação de Rubio, feita por Trump, inclui contradição

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
07/10/2025 06:07

compartilhe

SIGA
x
A contradição do bolsonarismo ao celebrar Rubio como interlocutor de Lula
A contradição do bolsonarismo ao celebrar Rubio como interlocutor de Lula crédito: Platobr Politica

Bolsonaristas comemoraram nesta segunda-feira, 6, que Marco Rubio foi escalado por Donald Trump para negociar as tarifas econômicas com o Brasil. Um dos principais interlocutores de Eduardo Bolsonaro na Casa Branca, o secretário de Estado é a aposta do bolsonarismo por um freio às negociações, que seriam um ganho político para Lula.

A comemoração embute uma contradição bolsonarista. Quando o tarifaço foi imposto por Trump, afinal, o bolsonarismo tentou eximir Eduardo de tramar contra a economia brasileira. Agora, entretanto, ao apostarem em Rubio para travar o diálogo, deputados do PL indicam que a proximidade dele com Eduardo teve sim — e ainda pode ter — influência direta nas sanções.

“Trump deixou Marco Rubio, o secretário mais ideológico, para seguir as negociações das tarifas, um recado direto ao Planalto”, disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, em suas redes sociais. O deputado atribuiu a escalação de Rubio para negociar com o Brasil como “truque de mestre”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay