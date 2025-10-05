Assine
PT vai testar Neguinho da Beija-Flor e Benedita para o Senado no RJ

Neguinho da Beija-Flor foi lançado como candidato a senador pelo vice-presidente do PT Washington Quaquá

Bruna Lima
Repórter
05/10/2025 06:07

Apesar de Benedita da Silva ser a preferida do PT do Rio de Janeiro para a disputa ao Senado em 2026, o partido irá testar também o nome de Neguinho da Beija-Flor em pesquisas internas.

O sambista foi lançado como candidato a senador na última semana pelo vice-presidente do PT Washington Quaquá. A movimentação não foi combinada com outras lideranças petistas e abriu uma disputa no partido pela vaga.

O nome de Benedita da Silva já estava consolidado como a candidata do PT ao Senado. Entretanto, lideranças do partido consideram “válido” a apresentação de novos nomes.

A deputada petista fez um ato de pré-campanha no Rio na última sexta-feira, 3, que reuniu diversas lideranças do PT, do PSol e da sociedade civil. Não está previsto um evento similar para Neguinho da Beija-Flor.

