Licenciamento célere e segurança jurídica vão acelerar investimento, diz Renan Filho

Melhorar a concessão de licenciamentos e reforçar a segurança jurídica brasileira são os caminhos para acelerar os investimentos em infraestrutura no Brasil, afirmou nesta quinta-feira, 2, o ministro Renan Filho (Transportes). Segundo ele, os aportes no setor estão nas máximas históricas e devem continuar a crescer nos próximos anos.

Após realizar 17 leilões até o agosto, segundo Filho, o governo realizará outros cinco processos de concessão e pretende oferecer ao mercado outros 15 projetos no próximo ano.

“Teremos de 35 a 40 leilões de concessões até o fim do governo, o que mostra a retomada robusta dos investimentos em infraestrutura e a atratividade do Brasil. Dos 17 leilões realizados, 15 tiveram vencedores diferentes”, disse.

As declarações do ministro foram feitas durante o Fórum Brasil de Ideias, realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento é promovido pelo Grupo Voto e pelo Brazil Journal e tem o PlatôBR como parceiro de mídia.

Governança digital

Também presente no evento, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que a governança digital tem acelerado os investimentos no estado, com a diminuição do tempo para a concessão de licenças.

“Na esfera estadual, a questão da governança digital é nosso maior ganho. Quando você tem todas as esferas de licenciamento, impostos e cadastros digitalizadas é possível acelerar esses processos. O tempo médio para abertura de empresas caiu de 20 dias para 20 minutos. Licenciamentos de baixo impacto levavam três anos para ser concedidos e agora saem em três meses”, disse.