Depois da ONU, Lula passa de 14 milhões de seguidores no Instagram

Lula ganhou mais de 317 mil seguidores em 52 dias, mostra Ativaweb

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
02/10/2025 13:38

Lula alcançou nessa quarta-feira, 1º, a marca de 14.000.946 seguidores no Instagram. Um levantamento da Ativaweb, agência de análise de plataformas, mostrou que, em 52 dias, o petista ganhou 317 mil seguidores. O período foi marcado pela crise com o tarifaço de Donald Trump e o discurso de soberania nacional do presidente. O dado confirma o movimento ascendente de Lula nas redes sociais.

“Uma semana após a Assembleia Geral da ONU, Lula rompeu a barreira dos 14 milhões no Instagram, transformando crises e discursos globais em tração digital dentro da rede mais popular do Brasil”, afirmou Alek Maracajá, CEO da Ativaweb.

Para ele, “enquanto adversários políticos enfrentam limites de crescimento, Lula mostra capacidade de converter crises e visibilidade internacional em novos seguidores e engajamento orgânico”.

O estudo apontou que o discurso do presidente na ONU funcionou com um gatilho de repercussão internacional. De acordo com a Ativaweb, os eventos internacionais continuam sendo ativos poderosos para a expansão digital.

