Bancada do agro convoca (de novo) Marina Silva

A bancada do agro no Congresso conseguiu convocar Marina Silva mais uma vez — a terceira. Nessa quarta-feira, 1º, foi aprovado pedido de convocação feito pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, para que a ministra fale à Comissão de Agricultura da Câmara sobre a Moratória da Soja. A moratória é um acordo entre exportadores para impedir a comercialização de soja produzida em área desmatada da Amazônia Legal a partir de 2008.

Para Coronel Fernanda, há indícios de desvio de finalidade do Ministério do Meio Ambiente, que se posicionou contra decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de considerar a Moratória da Soja um acordo anticompetitivo. A decisão, no entanto, foi postergada e o acordo vai vigorar sem restrições até o final do ano.

Com um requerimento na Câmara, a mesma deputada provocou, na semana passada, a instauração de um processo no TCU para investigar a conduta do ministério comandado por Marina Silva.

As audiências com Marina no Congresso têm sido tensas. Em maio, no Senado, a ministra chegou a abandonar a sessão depois de ouvir ofensas. Em julho, na Câmara, embora estivesse com um batalhão de parlamentares governistas, a ministra foi comparada por um deputado a grupos armados considerados terroristas, como Hamas, Hezbollah e Farcs.