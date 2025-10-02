Apreensão na Câmara com deputada detida em flotilha interceptada por Israel

A Marinha de Israel interceptou nesta quarta-feira, 1º, a embarcação que integra a Flotilha Global Sumud, na qual viaja um grupo de brasileiros, entre eles, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). O fato mobilizou autoridades brasileiras para interlocução com o governo israelense, com o objetivo de garantir a integridade do grupo que integra a missão humanitária.

Enquanto esperava o resultado da votação da proposta que isenta do pagamento do Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou no plenário que vinha mantendo contato com a deputada, mas que foi pego de surpresa pela notícia da interceptação.

Motta disse ainda ter entrado em contato com o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) solicitando todo apoio do Itamaraty no contato com as autoridades de Israel para que a deputada tenha suas prerrogativas de parlamentar respeitadas, da mesma forma que sejam respeitados os demais brasileiros que integram o grupo. “Nós vamos, durante todo dia de amanhã tentar o contato o mais rápido possível solicitando apoio para que a parlamentar possa, o quanto antes, restabelecer a sua condição e liberdade”, disse o presidente da Câmara.

São 17 brasileiros na Flotilha. Também se encontram no grupo o ativista Thiago Ávila e a vereadora de Campinas, Mariana Conti (PSol).

O Ministério das Relações Exteriores de Israel se manifestou em um comunicado: “A Marinha israelense entrou em contato com a flotilha Hamas-Sumud e pediu que mude de rumo. Israel informou à flotilha que ela está se aproximando de uma zona de combate ativa e violando um bloqueio naval legítimo”.