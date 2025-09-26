Assine
overlay
Início PlatôBr

Centrão e oposição trabalham para MP que tributa aplicações financeiras perder efeito

Posição adotada por esses grupos é uma represália ao arquivamento da "PEC da Blindagem" e à falta de apoio ao projeto da anistia

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
26/09/2025 00:29

compartilhe

Siga no
x
Centrão e oposição trabalham para MP que tributa aplicações financeiras perder efeito
Centrão e oposição trabalham para MP que tributa aplicações financeiras perder efeito crédito: Platobr Politica

Após a “PEC da Blindagem” ser arquivada pelo Senado e o projeto de anistia emperrar na Câmara, o Centrão e a oposição trabalham para que a Medida Provisória nº 1.303, que tributa aplicações financeiras, não seja votada, em represália às derrotas recentes. A proposta precisa ser aprovada nas duas casas até 8 de outubro.  

Segundo líderes oposicionistas e de partidos de centro ouvidos pelo PlatôBR, a proposta governista tem um apelo exclusivamente arrecadatório e encontra resistência no Congresso por elevar impostos. A bancada ruralista já se posicionou contra o texto.

O relator da matéria, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), elevou de 5%, como previa a proposta do governo, para 7,5% as alíquotas de Imposto de Renda para pessoa física das LCAs, das LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), das LHs (Letras Hipotecárias), das LCDs (Letras de Crédito de Desenvolvimento) e das LIGs (Letras Imobiliárias Garantidas).

Para as pessoas jurídicas, as alíquotas serão de 17,5% para LHs, LCIs e LCAs. No caso das LCDs, as empresas que investirem nesses papéis serão isentas. Segundo representantes da bancada ruralista, a tributação afetará a oferta de crédito para o setor na segunda safra de 2026. Para tentar acalmar a bancada do agronegócio, Zarattini aumentou de 65% para 80% o direcionamento dos recursos captados com LCAs.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay