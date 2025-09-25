STF retoma julgamento de quebra de sigilo na internet e Mendonça faz alerta

O STF retoma nesta quinta-feira, 25, o julgamento sobre os limites do poder de investigação via quebra de sigilo de dados na internet sem identificação de investigados. Com placar de quatro votos favoráveis e dois contrários ao acesso judicial a dados de sites de busca de forma generalizada, a decisão pode definir a regra sobre esse assunto no país e divide os ministros.

O ministro André Mendonça manteve o entendimento dissonante de seu voto no caso, proferido em abril, e fez um alerta nesta quarta-feira, 24. “Estamos abrindo caminho para o estado de polícia e é um caminho sem volta”, disse o ministro. Ele afirmou ainda que o Supremo está construindo um “precedente muito perigoso para os direitos fundamentais, para a liberdade de intimidade das pessoas”.

“Vou me curvar à vontade da maioria, mas depois, diante dos casos concretos que surgirem, vou aplicar o precedente, não vou depois buscar uma reversão do precedente, em função de um caso concreto”, disse Mendonça, durante voto do ministro Gilmar Mendes nesta quarta.

O caso em julgamento trata de uma determinação da Justiça do Rio de Janeiro no final de 2018, que quebrou os sigilo de todos os usuários que acessaram o site de buscas Google nos dias que antecederam a execução da vereadora Marielle Franco, do PSOL, em 14 de março daquele ano.

A pedido da polícia e do Ministério Público, a Justiça determinou o fornecimento de dados de identificação de todos os computadores e telefones celulares que realizaram buscas, de 10 a 14 de março, com os seguintes termos: “Marielle Franco”, Vereadora Marielle”, “agenda vereadora Marielle”, “Casa das Pretas”, “Rua dos Inválidos, 122” e “Rua dos Inválidos”.

O Google recorreu no Supremo Tribunal Federal e argumentou ter havido violação do direito à privacidade dos usuários, protegido pela Constituição. A quebra de sigilo com alvo indeterminado “atinge pessoas inocentes”, segundo a companhia. O que for decidido na corte será a regra nacional.

“Não vejo como se autorizar por iniciativa do Poder Judiciário uma busca de investigações e de dados e de informações dessa natureza sem a devida autorização legislativa”, disse Mendonça. O ministro fez o alerta ao votar, em abril, seguindo a tese da relatora original do caso, a ministra apostada Rosa Weber. “Nessa questão relativa a uma busca reversa, não podemos em hipótese alguma avançar sem autorização do legislador”, disse Mendonça.

Decano

O caso começou a ser analisado em 2023 e, desde então, voltou à pauta do STF três vezes. Nesta quarta-feira, 24, o julgamento foi retomado com o voto de Gilmar Mendes, que pediu suspensão do processo em abril. O decano seguiu a divergência aberta em outubro de 2024 pelo ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, Gilmar foi contrário à relatora, que havia aceitado argumento da plataforma no recurso sobre a inconstitucionalidade da ordem no Rio.

Nesta quarta, Gilmar votou pela constitucionalidade da medida, mas entendeu que os casos só valem para crimes hediondos, como o assassinato de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes. O ministro Alexandre de Moraes defendeu a ampliação da permissão para outros crimes, como os praticados contra a democracia e contra o Estado. Nunes Marques votou na sequência e aumentou a vantagem da maioria. Os últimos a votar serão Cármen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e Luiz Fux.