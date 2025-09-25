Deflação em alimentação, bebidas e transportes em agosto compensa alta da energia

O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15) de agosto registrou alta de 0,48%, abaixo da mediana das expectativas do mercado, que esperava uma elevação de pelo menos 0,51% no resultado do mês. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 5,32%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 25, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

André Valério, economista sênior do Inter, afirmou que a principal pressão de alta foi registrada no grupo de habitação, que registrou alta de 3,31% após deflação de 1,13% em agosto.

“O motivo foi a devolução do bônus Itaipu, que deu descontos na conta de energia elétrica em agosto. Além disso, tivemos o acionamento da bandeira vermelha patamar 2. Esses fatores fizeram com que o item de energia elétrica residencial tivesse alta de 12,17% em setembro”, disse.

O resultado da inflação de agosto não foi maior, segundo Valério, diante da deflação nos grupos de alimentação e bebidas, e em transportes. Esses segmentos, somados, retiraram 0,13 ponto percentual do índice cheio.

“Apesar do resultado agregado ter sido o maior em 6 meses, o qualitativo indica uma melhora significativa no processo inflacionário. A média dos núcleos da inflação recuou de 0,32% em agosto para 0,19% em setembro, menor valor desde setembro de 2024″, disse.

Para o economista, o resultado de setembro indica que a dinâmica inflacionária caminha para ser mais benigna, com diversas surpresas de baixa inflacionária nos últimos meses.