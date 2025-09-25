Assine
PL quer que Tarcísio volte a pressionar Hugo Motta por anistia

PL não aceitou proposta de dosimetria de Paulinho da Força, que seria votada nesta semana

Bruna Lima
Repórter
25/09/2025 02:02

O PL quer que Tarcísio de Freitas volte a articular com Hugo Motta pela anistia ampla e irrestrita. O projeto foi escanteado na Câmara após a proposta de dosimetria, relatada por Paulinho da Força e apoiada por Motta.

Uma reunião de Tarcísio com Paulinho estaria marcada para acontecer nesta semana. A agenda, entretanto, não foi confirmada. Uma ida do governador de São Paulo a Brasília, inicialmente prevista para a semana passada, também não ocorreu.

Lideranças do PL defendem que Tarcísio argumente com o relator que o projeto deve ser sobre uma anistia ampla e irrestrita, e não somente sobre reduzir penas. Foi o governador quem conseguiu alavancar, no início do mês, a votação da urgência da proposta da anistia, em troca do apoio do PL à “PEC da Blindagem”.

Após a aprovação da PEC, Hugo Motta pautou a urgência da anistia, que também foi aprovada. O presidente da Câmara, no entanto, começou a costurar uma mudança completa na proposta, a dosimetria, e escolheu Paulinho da Força como relator. Desde então, o deputado passou a articular com ministros do STF e políticos como Michel Temer e Aécio Neves.

O texto da dosimetria seria votado nessa quarta-feira, 24, mas não teve apoio do PL, que ainda defende a anistia ampla e irrestrita. Por isso, o partido quer que Tarcísio entre em campo novamente para tentar emplacar a proposta em sua essência: beneficiar Jair Bolsonaro.

