Pastor Pedrão lança livro sobre luta de sua mulher contra o câncer

O fundador da Comunidade Batista do Rio (CBRio), pastor Pedrão, lança em outubro o livro “É (im)possível”, relato sobre a luta de sua mulher Marisa contra um tumor cerebral diagnosticado há dez anos, com expectativa inicial de apenas dois anos de vida.

Na obra, Pedrão compartilha a experiência do casal. Médicos que acompanharam o tratamento de Marisa contribuíram com o livro.

“É (im)possível” conta com recursos multimídia: QR codes dão acesso a vídeos exclusivos gravados pelo pastor com etapas do diagnóstico e do tratamento.

A obra será lançada pela Editora Agir.