Assine
overlay
Início PlatôBr

Pastor Pedrão lança livro sobre luta de sua mulher contra o câncer

“É (im)possível”: Pastor Pedrão lança obra multimídia pela editora Agir

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
24/09/2025 13:31

compartilhe

Siga no
x
Pastor Pedrão lança livro sobre luta de sua mulher contra o câncer
Pastor Pedrão lança livro sobre luta de sua mulher contra o câncer crédito: Platobr Politica

O fundador da Comunidade Batista do Rio (CBRio), pastor Pedrão, lança em outubro o livro “É (im)possível”, relato sobre a luta de sua mulher Marisa contra um tumor cerebral diagnosticado há dez anos, com expectativa inicial de apenas dois anos de vida.

Na obra, Pedrão compartilha a experiência do casal. Médicos que acompanharam o tratamento de Marisa contribuíram com o livro.

“É (im)possível” conta com recursos multimídia: QR codes dão acesso a vídeos exclusivos gravados pelo pastor com etapas do diagnóstico e do tratamento.

A obra será lançada pela Editora Agir.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay