Apoio a impeachment de Moraes cai até mesmo entre bolsonaristas

Uma pesquisa da Genial/Quaest mostrou uma virada na opinião pública sobre Alexandre de Moraes depois da condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Segundo o levantamento, feito entre 12 e 14 de setembro, 52% dos brasileiros são contra o impeachment e 36%, a favor.

É uma mudança drástica de cenário em relação à pesquisa de agosto, quando havia um empate técnico, com os favoráveis ao impeachment numericamente à frente (46% a 43%).

A ideia do impeachment a Moraes perdeu força até entre os eleitores de Bolsonaro, com uma queda de 82% para 77%. O descenso entre quem se diz de direita não bolsonarista é ainda maior: de 81% para 69%.

Para 41% dos eleitores, Alexandre de Moraes está agindo corretamente e, para 36%, o ministro do STF exagera e deveria sofrer um impeachment. Já 11% dos entrevistados avaliam que o ministro exagera, mas não é caso para impeachment.

O apoio maior ao ministro vem do Nordeste (54%).

Entre os lulistas, 79% consideram que o ministro age corretamente, contra 7% dos bolsonaristas e 11% da direita não bolsonarista.

A Genial/Quaest ouviu 2004 pessoas de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais.