A despedida do presidente dos Correios

Fabiano Santos, que deixa presidência dos Correios, será substituído por Emmanoel Schmidt Rondon, servidor de carreira do Banco do Brasil

Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
18/09/2025 20:17

crédito: Platobr Politica

De saída da presidência dos Correios, Fabiano Silva dos Santos distribuiu internamente na estatal uma mensagem de despedida nesta quinta-feira, 18. Desde o começo do governo Lula no cargo, Santos pediu demissão em julho e será substituído por Emmanoel Schmidt Rondon, servidor de carreira do Banco do Brasil.

No texto, Fabiano Santos listou oito pontos de sua gestão e destacou o que chamou de “missão de resgatar o papel social” dos Correios depois que o governo Lula excluiu a estatal do programa de privatizações.

“Hoje, graças à nossa trajetória de resiliência, os Correios são novamente uma referência global, como atesta o prêmio que nos foi concedido neste mês de setembro de Melhor Operador da América Latina, pela União Postal Universal”, escreveu Santos, classificando o reconhecimento da entidade como “ápice” do trabalho.

