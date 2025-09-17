Diagnóstico de câncer de pele aumenta preocupações da família de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar e vai retornar nesta quarta-feira, 17, para sua residência, onde cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto. Após mal-estar na tarde desta terça, ele permaneceu internado sob observação.

O boletim médico divulgado no início da tarde desta quarta-feira, 17, informou sua melhora e revelou que exames realizados no final de semana indicaram um “carcinoma de pele”. De acordo com o comunicado, o ex-presidente precisa de “acompanhamento clínico e reavaliação periódica”.

Assinado por quatro médicos, o boletim diz que o laudo do material colhido no domingo, 14, indicou “células escamosas ‘in situ’, em duas das oito lesões removidas”.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista no STF, Bolsonaro vai discutir com a família e a defesa como vai tratar o assunto no processo.

Assinam o boletim, os médicos Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, Leandro Echenique, cardiologista, Guilherme Meyer – diretor do hospital DF Star, e Allisson Barcelos Borges, respectivamente, diretor-médico e diretor do hospital DF Star.

O diagnóstico de câncer de pele aumenta as preocupações da família com Bolsonaro. Na noite de terça-feira, 16, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, descreveu a gravidade dos problemas de saúde do pai e relacionou as constantes internações com as pressões decorrentes do processo e da condenação determinada pelo STF.