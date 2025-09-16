Assine
Bolsonaro passa mal e é levado novamente a hospital; médicos em SP são acionados

Ex-presidente teve crise de soluço, vômito e pressão baixa. Sob escolta, ele foi levado às pressas ao DF Star, em Brasília

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
16/09/2025 17:03

Após uma crise soluço, vômito e pressão baixa, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado às pressas ao hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta terça-feira, 16.

É a segunda ida de Bolsonaro ao hospital nesta semana. No último domingo, 14, ele foi submetido a exames e a um procedimento cirúrgico na pele. Como está em prisão domiciliar e acaba de ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, o deslocamento foi feito sob um forte esquema de segurança.

Pessoas próximas ao ex-presidente estão preocupadas com o quadro. “Ele não para de vomitar”, disse uma delas. O PlatôBR apurou que médicos em São Paulo que costumam atender Bolsonaro foram acionados e podem se deslocar para Brasília nas próximas horas.

Jair Bolsonaro tem a saúde frágil, especialmente pela sucessão de cirurgias a que foi submetido após o atentado a faca sofrido nas eleições de 2018.

