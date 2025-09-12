PT avalia que Tarcísio não será considerado radical e é adversário forte

Petistas consideram que mesmo que Tarcísio de Freitas eleve o tom contra o STF após a condenação de Jair Bolsonaro, ele não será considerado tão radical quanto os outros nomes aventados pelo PL em 2026, como Michelle e Eduardo Bolsonaro.

Por isso, dentro do PT, há o consenso de que, mesmo que as pesquisas mostrem o contrário, Tarcísio é um adversário forte contra Lula em 2026. O partido também já considera como certa a escolha do governador de São Paulo como nome que receberá apoio de Bolsonaro na corrida presidencial.

Deste modo, o PT seguirá adiante com a divulgação de de peças publicitárias mirando Tarcísio e associando-o, especialmente, ao tarifaço de Donald Trump e à aprovação da anistia. A primeira delas foi ao ar na quarta-feira, 10.

Além disso, as negociações pela anistia vêm perpassando o cenário político de 2026 com partidos do Centrão, como União Brasil, PP e PSD. Hoje, esses partidos ainda estão na base de Lula, mas têm fortes relações com o governador de São Paulo.

Por esses motivos, a avaliação dentro do PT é que, agora, os canhões do partido têm de estar apontados para Tarcísio.