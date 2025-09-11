As chances de Bolsonaro em possível recurso fora do Brasil contra condenação
Após voto de Fux, especialistas questionam efeitos práticos de recurso em tribunais internacionais
São muito baixas as chances de Jair Bolsonaro conseguir reverter em cortes internacionais a condenação imposta pelo STF por tentativa de golpe de Estado. A avaliação foi feita à coluna por especialistas em direito internacional. A Primeira Turma do STF formou maioria para condenar o ex-presidente e mais sete réus na ação da trama golpista. As penas ainda serão definidas nas sessões do colegiado. Bolsonaro e os outros acusados ainda poderão apresentar recursos ao Supremo.
Após o voto de Luiz Fux, na quarta-feira, 10, em que o ministro se posicionou por absolver Bolsonaro de todas as acusações e mencionou o Pacto de San Jose da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a defesa do ex-presidente voltou a falar na possibilidade de acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) alegando perseguição política. A equipe de advogados de Bolsonaro já cogitava a estratégia desde o ano passado.
Principal tratado de direitos humanos das Américas e do qual o Brasil é signatário, o Pacto de San José da Costa Rica citado por Fux assegura o devido processo legal, conduzido por um juiz competente, independente e imparcial, além do direito de recorrer da condenação a uma instância superior.
Os planos que vinham sendo cogitados pela defesa de Bolsonaro incluíam acionar a CIDH por perseguição política no curso do processo, o que configuraria uma violação de direitos humanos.
Especialistas em direito internacional afirmaram à coluna que apenas após o fim de todas as fases recursais ao próprio STF é que a defesa de Bolsonaro poderia acionar a CIDH. A Comissão, então, teria que aceitar o caso, depois de apurar se houve grave violação de direitos humanos e omissão do Estado diante dessas violações, e encaminhá-lo para a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).
No entendimento dos advogados, não basta Fux ter mencionado o pacto no voto para que o caso seja aceito na Corte. A tramitação de recursos apresentados à CIDH costuma ser demorada.
“A primeira coisa é apelar para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, qualquer cidadão pode fazer isso. Se ela disser que a Justiça brasileira está errada e o país não revir essa decisão, a comissão envia o caso para a Corte. Se a Corte entender que está sendo usada como quarto grau de jurisdição, de forma recursal, ela não vai aceitar. Mas se entender que a Justiça brasileira está violando direitos humanos, pode analisar o caso”, disse a advogada Joana Zylbersztajn, fundadora da consultoria em direitos humanos Veredas e especialista no assunto.
Além de a tramitação não ser rápida, mesmo que a CIDH entenda pela existência de violação de direitos humanos no curso do processo, o STF não teria obrigação de rever ou anular a condenação.
“Se houvesse qualquer decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado seria condenado. A decisão nunca anularia o julgamento do STF. Instâncias internacionais não têm poder de determinar a anulação de julgamentos internos, apenas podem dizer se houve alguma violação de direitos humanos, mas nunca cassar uma decisão”, disse Carolina Cyrillo, coordenadora do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos.