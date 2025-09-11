Com voto de Cármen, Primeira Turma forma maioria para condenar Bolsonaro

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta quinta-feira, 11, para condenar Jair Bolsonaro e os outros sete réus do núcleo central da trama golpista. Com o voto da ministra Cármen Lúcia, decana do colegiado, o placar chegou a 3 a 1 contra os acusados de tentativa de golpe de Estado.

Os outros votos pela condenação dos réus foram dados pelo relator, Alexandre de Moraes, e por Flávio Dino. Luiz Fux apresentou manifestação divergente.

No início da manifestação, a decana rejeitou todas os pedidos de nulidade do processo feitos pelas defesas. Ainda hoje, vota o ministro Cristiano Zanin, presidente da turma.