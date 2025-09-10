Assine
Prefeituras pedem R$ 1 bilhão para comprar alimentos taxados por Trump

Previsão de compra facilitada de itens afetados pelo tarifaço está na MP Brasil Soberano, mas prefeituras afirmam não ter dinheiro

Tatiana Farah
Repórter
10/09/2025 15:07

A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) pediu ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, um crédito extraordinário de R$ 1 bilhão para a compra de alimentos que foram atingidos pelo tarifaço de Donald Trump por parte das prefeituras. O pedido foi feito nesta quarta-feira, 10.

A MP Brasil Soberano prevê incentivo à compra de itens alimentícios como manga, uva, açaí, castanhas, água de coco, mel e pescados, atingidos diretamente pelas tarifas de 50% impostas pelo governo Trump. Ela permite que todos os entes federativos comprem esses alimentos de forma facilitada por 180 dias, ou seja, com dispensa de licitação.

No ofício assinado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que preside a FNP, a entidade afirma que “sem suporte adicional, a medida provisória, por mais meritória que seja, corre o risco de não atingir seus objetivos”.

O ofício com o pedido de R$ 1 bilhão foi enviado, em cópia, para os ministros Fernando Haddad e Camilo Santana.

