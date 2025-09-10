Assine
Dallagnol comemora (e distorce) voto de Fux em julgamento de Bolsonaro

Ex-procurador da Lava Jato e deputado cassado, Deltan Dallagnol ainda usou frase de Sergio Moro ao exaltar posição de Fux a favor dos réus pela tentativa de golpe

Tatiana Farah
Repórter
10/09/2025 13:08

O deputado cassado e ex-procurador do MPF Deltan Dallagnol comemorou o voto de Luiz Fux a favor dos réus da tentativa de golpe — e produziu desinformação sobre o assunto.

Em uma publicação nas redes sociais, Dallagnol escreveu “Urgente: Fux anula julgamento de Bolsonaro”, dando a entender que o voto do ministro do STF encerrava o processo. Só ao final do vídeo é que ele disse o voto de Fux será provavelmente vencido na Primeira Turma.

Deltan Dallagnol também recorreu a à famosa mensagem de Sergio Moro revelada nas mensagens hackeadas da Lava Jato, “In Fux we trust”, para celebrar as divergências do ministro do STF em relação a Alexandre de Moraes.

Nas mensagens, Dallagnol havia relatado a Moro uma conversa que teria tido com Fux, na qual o ministro teria manifestado apoio à força-tarefa da Lava Jato, em 2016. “Excelente. In Fux we trust”, respondeu o então juiz, ou seja, “em Fux nós confiamos”.

