Com PEC da Segurança como prioridade, governo vê cenário desfavorável em comissão

A PEC da Segurança Pública é uma das prioridades do governo Lula no Congresso em 2025, mas comissão especial está nas mãos do Centrão

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
10/09/2025 09:05

Embora o governo Lula priorize a PEC da Segurança Pública no Congresso, a composição da Comissão Especial que debaterá o texto será desfavorável ao Palácio do Planalto. Apenas quatro parlamentares do PT e um do PSol estão entre os membros do colegiado.

Como havia mostrado a coluna, presidência e relatoria do colegiado estão nas mãos do Centrão, com os deputados Aluisio Mendes, do Republicanos do Maranhão, e Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco.

Mendes foi eleito nessa terça-feira com 25 votos e designou Mendonça oficialmente para a relatoria do texto. O deputado pernambucano já havia sido o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O vice-presidente será Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, amigo de Jair Bolsonaro há mais de quatro décadas.

A segunda e terceira vice-presidências ficaram com Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, e Delegada Adriana Accorsi, do PT de Goiás, respectivamente.

