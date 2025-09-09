Resignado, Bolsonaro vai passar semana do julgamento debatendo anistia

Em clima de resignação com sua provável condenação no STF, Jair Bolsonaro deve receber aliados para debater anistia durante a semana do julgamento.

Na semana passada, a defesa do ex-presidente pediu para que ele receba “visitas contínuas” de lideranças do PL na prisão domiciliar.

Além de debaterem o cenário eleitoral de 2026, os encontros têm, principalmente nesse momento, o objetivo de articular a anistia ampla e irrestrita, que beneficie Bolsonaro e o livre da cadeia.

O ex-presidente também deve receber visitas de lideranças do Centrão nessa semana, com o mesmo objetivo.

Em clima de pacificação com o presidente Hugo Motta, após ele demonstrar abertura para pautar a anistia, o PL não quer deixar o assunto esfriar.

Agora, a leitura de deputados é que a discussão está “nas mãos do Centrão”.