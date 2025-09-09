Assine
overlay
Início PlatôBr

Resignado, Bolsonaro vai passar semana do julgamento debatendo anistia

Enquanto STF define sua provável condenação por tentativa de golpe, Bolsonaro deve receber aliados para articular anistia ampla

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
09/09/2025 13:28

compartilhe

Siga no
x
Resignado, Bolsonaro vai passar semana do julgamento debatendo anistia
Resignado, Bolsonaro vai passar semana do julgamento debatendo anistia crédito: Platobr Politica

Em clima de resignação com sua provável condenação no STF, Jair Bolsonaro deve receber aliados para debater anistia durante a semana do julgamento.

Na semana passada, a defesa do ex-presidente pediu para que ele receba “visitas contínuas” de lideranças do PL na prisão domiciliar.

Além de debaterem o cenário eleitoral de 2026, os encontros têm, principalmente nesse momento, o objetivo de articular a anistia ampla e irrestrita, que beneficie Bolsonaro e o livre da cadeia.

O ex-presidente também deve receber visitas de lideranças do Centrão nessa semana, com o mesmo objetivo.

Em clima de pacificação com o presidente Hugo Motta, após ele demonstrar abertura para pautar a anistia, o PL não quer deixar o assunto esfriar.

Agora, a leitura de deputados é que a discussão está “nas mãos do Centrão”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay