Resignado, Bolsonaro vai passar semana do julgamento debatendo anistia
Enquanto STF define sua provável condenação por tentativa de golpe, Bolsonaro deve receber aliados para articular anistia ampla
Em clima de resignação com sua provável condenação no STF, Jair Bolsonaro deve receber aliados para debater anistia durante a semana do julgamento.
Na semana passada, a defesa do ex-presidente pediu para que ele receba “visitas contínuas” de lideranças do PL na prisão domiciliar.
Além de debaterem o cenário eleitoral de 2026, os encontros têm, principalmente nesse momento, o objetivo de articular a anistia ampla e irrestrita, que beneficie Bolsonaro e o livre da cadeia.
O ex-presidente também deve receber visitas de lideranças do Centrão nessa semana, com o mesmo objetivo.
Em clima de pacificação com o presidente Hugo Motta, após ele demonstrar abertura para pautar a anistia, o PL não quer deixar o assunto esfriar.
Agora, a leitura de deputados é que a discussão está “nas mãos do Centrão”.