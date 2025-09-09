Assine
No Senado, bolsonaristas fazem orelhas de Moraes arderem durante julgamento

Enquanto Moraes lia seu voto no Supremo, Comissão de Segurança Pública atacou STF e defendeu ex-assessor do ministro

Tatiana Farah
Repórter
09/09/2025 13:07

Enquanto Alexandre de Moraes lia seu voto no julgamento da tentativa de golpe, na Primeira Turma do STF, a Comissão de Segurança Pública do Senado fez uma reunião cheia de críticas de bolsonaristas aos ministros do Supremo. O encontro também incluiu apoio ao ex-assessor de Moraes Eduardo Tagliaferro, que denunciou o ex-chefe por supostas ilegalidades nos processos de investigação dos atos antidemocráticos.

Na semana passada, Tagliaferro enviou documentos à comissão e, como está foragido na Itália, prestou depoimento online aos senadores com acusações contra Moraes. Presidido pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, o colegiado decidiu entregar a documentação aos advogados de defesa dos réus da tentativa de golpe e atentado ao Estado de Direito.

Agora, o senador Magno Malta, do PL, anunciou na Comissão que viajará com outros senadores à Itália, na próxima segunda-feira, 15, para pedir a autoridades políticas e judiciais que garantam a segurança de Tagliaferro. Os senadores também querem discutir com os italianos a prisão preventiva de Carla Zambelli.

