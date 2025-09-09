Assine
overlay
Início PlatôBr

Ciro Gomes recorre à liberdade de expressão para argumentar contra pedido de prisão

Ação penal eleitoral contra ex-ministro envolve acusações de violência política de gênero contra a ex-senadora Janaína Farias, prefeita de Crateús (CE)

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
09/09/2025 00:31

compartilhe

Siga no
x
Ciro Gomes recorre à liberdade de expressão para argumentar contra pedido de prisão
Ciro Gomes recorre à liberdade de expressão para argumentar contra pedido de prisão crédito: Platobr Politica

A defesa do ex-ministro Ciro Gomes protocolou nesta segunda-feira, 8, uma manifestação na Justiça Eleitoral do Ceará contra o pedido de prisão preventiva feito pela Advocacia do Senado em nome da ex-senadora e prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT). No documento, os advogados argumentam que a medida é “excepcional” e carece de requisitos legais, como risco concreto à ordem pública ou à instrução do processo. Segundo a defesa, as declarações de Ciro configuram críticas políticas protegidas pela liberdade de expressão.

Protocolado pela Advocacia do Senado na Justiça Eleitoral na semana passada, o pedido de prisão alega que o ex-ministro teria continuado a proferir ofensas misóginas contra Janaína, incluindo uma declaração em 15 de agosto, quando ele a associou a um “recrutamento de moças pobres para serviço sexual sujo” ligado ao ex-governador Camilo Santana. A defesa diz que as declarações não configuram “reiteração delitiva” suficiente para justificar a prisão e propôs medidas cautelares alternativas, como proibição de contato.

Os advogados destacam que não há qualquer ameaça física e questionam a legitimidade da representação do Senado, já que Janaína não ocupa mais mandato parlamentar. “A prisão preventiva é medida de extrema exceção no ordenamento jurídico pátrio”, afirma o texto, que cita jurisprudências do STF e do STJ para sustentar que o pedido seria uma “resposta punitiva antecipada”.

A ação penal eleitoral tramita desde maio de 2024, originada em denúncia do Ministério Público por violência política de gênero, após entrevistas de Ciro desqualificando Janaína durante sua breve passagem pelo Congresso como senadora suplente.

O caso ganhou repercussão política neste domingo, 7, com o apoio da  ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), que defendeu a prisão preventiva de Ciro para coibir ataques sexistas.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay