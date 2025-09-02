Defesa de Bolsonaro virou espetáculo globalizado, diz Maracajá

O julgamento de Jair Bolsonaro e seu núcleo próximo, no STF, rendeu mais de 8,5 milhões de menções nas redes sociais entre as 6h e as 20h desta terça-feira, 2, e ganhou espaço internacional com a hashtag “FreeBolsonaro”, com postagens feitas em inglês, português e espanhol.

O interesse dos usuários do X, Facebook, TikTok e Instagram praticamente quadruplicou nas últimas oito horas, apontou um levantamento da Ativaweb, empresa que analisa o comportamento digital dos usuários dessas plataformas.

De acordo com Alek Maracajá, CEO da empresa, “a narrativa bolsonarista encontrou nas hashtags um motor de mobilização, principalmente no X, com efeito cascata em Instagram e TikTok”. As hashtags em destaque foram #BolsonaroFree, #Bolsonaro e #MauroCid.

Segundo a Ativaweb, o Índice de Polarização Digital atingiu 85 pontos em 100, e o de Força Narrativa chegou a 78/100, enquanto o de Mobilização Emocional foi de 81/100. Termos como “livre”, “perseguido”, “oração” e a metáfora de “Venezuela” foram intensificados ao longo do dia.

A hashtag #BolsonaroFree foi replicada em postagens em inglês e espanhol, alcançando páginas de influenciadores fora do Brasil (Índice de Internacionalização de 62/100).

“O julgamento de Bolsonaro deixou de ser um ato jurídico e virou um espetáculo digital globalizado, onde uma hashtag #BolsonaroFree mobilizou milhões e redefiniu a percepção pública em tempo real”, afirmou Maracajá.