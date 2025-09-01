Véspera do julgamento: as visitas e os recados dos vizinhos de Bolsonaro

Na véspera do julgamento por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu visitas autorizadas em sua residência em um condomínio em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. Do lado de fora, dezenas de jornalistas de veículos nacionais e estrangeiros se revezavam na porta da casa, enquanto vizinhos que passavam nas proximidades demonstravam curiosidade e faziam imagens da movimentação.

Entre observações e comentários sobre o dia que se aproxima, os moradores do condomínio deixavam escapar suas impressões: “Tá chegando a hora. Ele quer fugir. Fiquem de olho nele”, disse um. Outro estimulou o trabalho do relator, ministro Alexandre de Moraes: “Amanhã é o grande dia. Vamo (sic), Xandão”. Até o fim da tarde, não houve manifestações favoráveis.

Dentro do condomínio, o ex-presidente recebeu duas visitas autorizadas pelo relator. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) esteve com ele entre 11h30 e 13 horas. “Bolsonaro está sereno, firme, se alimentando. Foi bom ver meu presidente”, relatou, após relatar que ambos oraram juntos.

No fim da tarde, foi a vez do deputado Arthur Lira (PP-AL), que chegou por volta das 16 horas e permaneceu por cerca de uma hora. Lira presidiu a Câmara entre 2021 e 2024 e apoiou Bolsonaro na tentativa de reeleição, em 2022.

O julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) começa nesta terça-feira, 2, e se estende até o dia 12 de setembro. Bolsonaro enfrenta acusações que incluem tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se condenado, pode pegar mais de 40 anos de prisão.

A decisão do STF não só determinará o futuro jurídico de Bolsonaro, mas também marcará um precedente histórico no país, pois, pela primeira vez um ex-presidente e militares de alta patente serão julgados por tentativa de golpe.

Anistia é o foco

Por volta das 17h, o deputado federal Gilvan da Federal (PL-RS) apareceu na frente do condomínio, gravando vídeos e comentando sobre os atos do 7 de setembro. “Só vim aqui para isso”, disse, convocando pessoas a procurarem os locais de manifestação em suas cidades.

O deputado afirmou que a oposição irá se reunir nesta terça para definir as ações da semana, tanto relacionadas aos atos do 7 de Setembro, como da pauta política, que será a anistia. Sobre atos na Praça dos Três Poderes, ressaltou que o objetivo será se manifestar “sem barulho na frente do STF”.