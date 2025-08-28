Assine
Para PSol, cassação de Glauber Braga saiu do radar

Presidente do PSol considera que retomar a pauta da cassação seria ‘desmoralizante’ para a Câmara

Tatiana Farah
28/08/2025 15:08

O PSol avalia que a cassação do deputado Glauber Braga não deve retornar à pauta da Câmara neste semestre. Para a presidente nacional da legenda, Paula Coradi, seria “desmoralizante” para os parlamentares a volta do tema, ainda que, no outro espectro político, dois deputados do PL estejam com suas cassações pedidas pelos governistas.

Coradi disse à coluna nessa quarta-feira, 27, que a pauta no Congresso mudou e que a cassação de Glauber Braga saiu do foco dos parlamentares. O deputado chegou a fazer uma greve de fome no semestre passado para evitar ser cassado.

No entanto, ela afirmou que o partido “não cochila” nesse caso, uma vez que a saída do parlamentar pode ser usada como moeda de troca para a cassação da deputada presa na Itália, Carla Zambelli, e de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos faltando às sessões do Congresso e articulando com o governo Trump as punições ao país e aos ministros do STF.

