Valdemar Costa Neto se queixa de Alexandre de Moraes

Valdemar Costa Neto, que vai visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar nesta quinta-feira, 28, vinha se queixando nos últimos dias de Alexandre de Moraes pela demora em poder se reunir presencialmente com o ex-presidente. Moraes autorizou a visita em despacho no dia 15, mas só marcou para hoje a ida de Valdemar à casa de Bolsonaro, entre 10h e 18h.

O chefe do partido, que já havia ficado entre fevereiro de 2024 e março de 2025 sem poder falar com Bolsonaro por ordem do STF, quando ambos eram investigados, agora reclama ter sido o “último” a poder conversar com o ex-presidente. A visita ocorrerá somente cinco dias antes do início do julgamento de Bolsonaro no Supremo pela tentativa de golpe.

Criticado no clã Bolsonaro por ter declarado, na segunda-feira, 25, que Tarcísio de Freitas se filiará ao PL caso dispute a Presidência, Valdemar tentou botar panos quentes nos bastidores e explicar suas declarações nos últimos dias.

Agora, terá um particular com o ex-presidente sobre o assunto, além de tratar de questões prioritárias, como as candidaturas do PL ao Senado.