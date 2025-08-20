Assine
Assessor da Casa Civil deve presidir o conselho de administração da Petrobras

Secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil tem o apoio de Rui Costa e de Alexandre Silveira para substituir Pietro Mendes, atual ocupante do cargo

Antonio Temóteo
Repórter
20/08/2025 21:10

O secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti, deve ser o próximo presidente do conselho de administração da Petrobras.

Membro do colegiado, Moretti conta com o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para assumir o posto. 

Ele substituirá Pietro Mendes, que renunciou ao cargo após ser aprovado pelo Senado para a diretoria da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

