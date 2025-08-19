O silêncio de Fufuca sobre ficar ou sair do governo Lula

O ministro do Esporte, André Fufuca (PP), evitou cravar se permanecerá no governo Lula até o fim. Durante a oficialização da federação entre PP e União Brasil nesta terça-feira, 19, Fufuca desconversou sobre a possibilidade de desembarque. “Não, eu não falo sobre isso. O assunto aqui é outro”, respondeu, ao ser indagado sobre qual será sua decisão.

Fufuca tentou driblar outras perguntas, mas declarou que sua relação pessoal com Lula é “muito boa”. “Acredito que o Brasil está no caminho certo”, afirmou.

O ministro disse que a posição do PP em relação à permanência no governo caberá a Ciro Nogueira, presidente do partido, e que falar de futuro é apenas “hipótese”. “No coletivo, não se pode falar pelo individual.”

Sob reserva, outras figuras chaves da federação que acaba de ser formalizada dizem que o rompimento tanto do PP quanto do União Brasil com o Planalto deve acontecer, no máximo, até o final deste ano. “Sem chances de iniciarmos 2026 no governo”, cravou um dos líderes.

A federação União Progressista, que hoje tem quatro ministérios na Esplanada, foi oficializada em evento marcado por críticas ao governo e pelo destaque dado a Tarcísio de Freitas, possível presidenciável em 2026.