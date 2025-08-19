O abraço efusivo de Ciro Gomes em Tarcísio

Não foi só a presença de Ciro Gomes que chamou atenção no evento que oficializou, nesta terça-feira em Brasília, a criação da federação União Progressista, que une o PP e o União Brasil. Os movimentos de Ciro também foram eloquentes, na mesma medida das especulações de que ele pode estar a caminho de algum dos dois partidos, de olho nas eleições de 2026.

No palco principal, Ciro Gomes deu um efusivo abraço no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como possível candidato ao Planalto pelo campo da centro-direita.

Tarcísio é do Republicanos, que integra o mesmo Centrão do qual fazem parte o PP e o União Brasil e, se for mesmo candidato, pode ter como vice alguém de um desses dois partidos – e Ciro Gomes teria potencial para ser esse nome, caso confirme seu ingresso.

Ao discursar, o outro Ciro presente no palanque, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, deu a senha para a futura aliança: ele saudou o xará Ciro Gomes como alguém “importante” para enfrentar o PT no Nordeste.