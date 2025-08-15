No Conselho de Ética, cassação de Eduardo vai depender de bolsonarista

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou nesta sexta-feira, 15, uma lista de pedidos de cassação ao Conselho de Ética da Câmara. Entre os nomes denunciados está o de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Eduardo se mudou no para os Estados Unidos, onde se articula com integrantes do governo de Donald Trump para tentar livrar o pai de provável condenação e prisão.

A lista de parlamentares não havia sido divulgada até o início da tarde. O envio dos processos ocorre em meio a um clima favorável à cassação. Muitos parlamentares do Centrão têm reclamado dos movimentos de Eduardo em favor das punições do governo Trump contra o Brasil e, também, dos atos da ala do PL mais ligada ao ex-presidente,. Avaliam que os bolsonaristas sofrem um processo de gradual isolamento após o motim que promoveram no retorno dos trabalhos no início de agosto.

Motta também tem desenhado um caminho mais alinhado com o governo, uma reaproximação desencadeada após a ocupação da mesa diretora pela oposição. O andamento dos pedidos, no entanto, dependerá do presidente da comissão, deputado Fabio Schiochet (União-SC), que é aliado de Jair Bolsonaro.

Na lista enviada, há pelo menos três pedidos de cassação de Eduardo, dois feitos pelo PT e um pelo PSOL. As representações estavam paradas na mesa diretora e aguardavam o despacho de Motta. Os pedidos alegam que Eduardo quebrou o decoro parlamentar ao atuar contra o Brasil e favorável às tarifas de 50% aplicadas aos produtos do país por Trump.