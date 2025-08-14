Assine
Prefeito que quer terceiro mandato quer impedir opositor de ter… terceiro mandato

Prefeito e presidente da Câmara Municipal de Itaguaí (RJ) travam disputa pela prefeitura da cidade

Bruna Lima
Repórter
14/08/2025 08:05

O prefeito Dr. Rubão, de Itaguaí (RJ), foi ao STF para impedir que seu opositor, o vereador Haroldo Rodrigues Neto, conhecido como Haroldinho, tenha um terceiro mandato como presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. O ministro Edson Fachin, entretanto, negou o pedido.

Fachin entendeu, em uma decisão proferida nessa quarta-feira, 13, que a reclamação não é o instrumento processual adequado para contestar a recondução de Haroldinho, pois não houve decisão judicial anterior sobre o tema.

Dr. Rubão trava uma batalha desde o início do ano em todas as instâncias da justiça comum e eleitoral para assumir um terceiro mandato na prefeitura de Itaguaí.

O prefeito e Haroldinho travam uma disputa por quem assumirá a prefeitura da cidade. Dr. Rubão participou da disputa pelo Executivo de Itaguaí sob júdice, com sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Em 1º de janeiro, como presidente da Câmara de Vereadores de Itaguaí, Haroldinho assumiu interinamente o Executivo municipal como prefeito.

