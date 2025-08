O que Haddad quis dizer ao sugerir o Pix na mesa de negociação com os Estados Unidos

Pouca gente entendeu quando o ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse nesta segunda-feira, 4, que pretende levar o Pix para a mesa de conversas com os Estados Unidos, especialmente porque, até então, o governo dizia que o sistema de pagamento era inegociável. Ao PlatôBR, Haddad explicou a referência às transferências instantâneas, feita mais cedo em entrevista à Band News.

“Uma negociação significa concessões mútuas”, afirmou o ministro ao PlatôBR. “O Pix já está sendo aceito em outros países. Os Estados Unidos podem ter interesse em aceitar o Pix lá também”, explicou. Na entrevista concedida antes ao canal de TV, ele destacou que o instrumento de pagamentos instantâneos é um “objeto de desejo” que interessa ao mundo, em especial, diante do avanço das criptomoedas e do receio de “desdolarização”. Segundo o ministro, o Pix tem sido considerado o futuro da moeda digital no mundo e, apesar de o Brasil não ser o único país detentor da tecnologia, saiu na frente dos outros e se tornou referência.

A posição de Haddad reforçando a tese defendida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de que a próxima quarta-feira, 6, quando passa a valer o tarifaço de Donald Trump, não é o fim, mas o começo das negociações com os Estados Unidos.

Para o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo, o Pix é um grande avanço. “Muitos países têm inveja do Brasil, apesar de dizerem que o meio de pagamento pode atrapalhar negócios, afirmou o economista. Ele argumenta que o sistema digital é uma moeda de troca “pequena” nas negociações, mas que pode ser um sinal de “boa vontade”.

Terras raras

Também mencionadas por Haddad entre os temas que podem ser negociados com os Estados Unidos, as terras raras, podem ter um peso maior nas conversas. Essenciais para a transição energética, esses minerais são necessários, por exemplo, na indústria eletrônica e em carros elétricos. Pelas características específicas, funcionam como uma espécie de pó de pirlimpimpim para a indústria.

Usados em pequenas quantidades, eles potencializam as propriedades de outros elementos químicos, aumentando, por exemplo, o magnetismo. Isso ajuda na fabricação de caixas de som e de sistemas de áudio para celulares. Na fabricação do aço, elevam a resistência, permitindo a produção de chapas mais finas e leves usadas na indústria automobilística. O Brasil tem a terceira maior reserva global de terras raras, atrás da China e do Vietnã.

“Podemos fazer parceria para produzir baterias elétricas mais eficientes no Brasil e exportar para os Estados Unidos”, exemplificou o ministro. Haddad ainda aguarda resposta a um convite para se reunir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que está à frente das negociações com diversos países. O ministro acredita que a conversa deverá acontecer nos próximos dias.