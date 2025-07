Para o Itamaraty, é cedo para jogar a toalha

A tentativa frustrada do chanceler Mauro Vieira de ser recebido pelas autoridades homólogas na Casa Branca não significa que a negociação com o governo americano esteja inviabilizada. Esta é a avaliação de fonte do Itamaraty ouvida pela coluna.

Mauro Vieira, que estava em Nova York para uma reunião da ONU, tentou ser recebido em Washington mas retornou, nessa terça-feira, 29, sem sucesso.

Mesmo com o retorno do ministro, os esforços do Itamaraty permanecem. Nesta terça, os Estados Unidos passaram a cogitar a possibilidade de derrubar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que não são produzidos no país, como café, cacau e abacaxi.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não descartou, em entrevista à imprensa, que o presidente Lula entre na negociação procurando Donald Trump. Mas o cuidado do Itamaraty e do Planalto é que o brasileiro não seja colocado numa situação em que seja humilhado pelo americano, como aconteceu com outros presidentes, como Volodymyr Zelensky, da Ucrânia.