Eleição do PT enrosca mais uma vez com Zeca Dirceu

Depois de tentar impugnar as votações de 17 municípios no primeiro turno das eleições internas do PT, o deputado Zeca Dirceu tenta nesta segunda-feira, 28, impugnar o resultado do segundo turno, que deu ligeira vantagem ao adversário, o atual presidente do PT no Paraná, o deputado estadual Arilson Chiorato. Arilson é o candidato da ministra Gleisi Hoffmann.

Desta vez, a denúncia de Zeca Dirceu, que é filho do ex-ministro petista José Dirceu, recai sobre 11 cidades onde, segundo sua chapa, teria havido irregularidades. Ele tem três instâncias para se queixar: a comissão eleitoral do Paraná, a comissão nacional e o diretório nacional do partido.

O resultado foi bem apertado, com pouco mais de 300 votos, entre 17 mil eleitores. Com 98% das urnas apuradas, Arilson tem 8.687 contra 8.374 de Zeca.