Sete partidos assinam nota de apoio a ministros do STF

Presidentes de sete partidos divulgaram nesta quarta-feira, 23, uma nota de apoio aos ministros do STF atingidos pelas medidas restritivas dos Estados Unidos. As legendas são: PT, PSB, PDT, PSol, PCdoB, PV e Cidadania, que compõem o núcleo mais próximo do governo no Congresso.

Os dirigentes dizem ter recebido com “profunda indignação” a notícia das sanções aos ministros que tiveram seus vistos suspensos por Donald Trump.

“Este gesto indevido, agressivo e sem precedentes nas relações bicentenárias de nossos países, torna-se ainda mais grave por sua manifesta motivação política, configurando uma ingerência espúria no processo democrático brasileiro e um ataque à soberania nacional”, diz o texto.

O texto defende a legalidade da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado e a atuação dos ministros do Supremo.