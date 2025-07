Primeira Turma já tem maioria para manter decisão de Moraes contra Bolsonaro

Menos de duas horas após iniciar uma sessão extraordinária para analisar a decisão de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, 18, a Primeira Turma do STF já tem maioria formada para manter as medidas de Moraes.

Já votaram por referendar a decisão do ministro o próprio Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Restam ainda os votos de Cármen Lúcia e Luiz Fux, mas eles não mudariam o resultado do julgamento mesmo que ambos votassem contra Moraes — possibilidade muito remota, aliás.

A sessão extraordinária convocada por Zanin foi aberta às 12h desta sexta-feira, 18, e será encerrada às 23h59 da próxima segunda-feira, 21.

Os ministros não estão reunidos presencialmente e a análise ocorre no ambiente virtual. Nesse tipo de julgamento, o relator apresenta sua posição e os demais ministros indicam no sistema eletrônico do STF se concordam ou divergem dele.

Entre as restrições impostas por Moraes ao ex-presidente, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica, não poderá usar redes sociais e está proibido de falar com Eduardo Bolsonaro.

Jair Bolsonaro também terá de permanecer em casa entre 19h e 6h da manhã, não pode se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros ou sequer se aproximar de embaixadas. Foi mantida a proibição de manter contato com outros réus e investigados pelo Supremo.

A decisão do STF que ordenou a batida da PF sobre Bolsonaro hoje foi tomada no âmbito de uma petição sigilosa.

Por meio de nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que “recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial”.