Ex-ministros de Bolsonaro têm atuação discreta no Congresso, mostra levantamento

Dos dez ex-ministros de Jair Bolsonaro eleitos em 2022 para o Congresso, apenas três, todos senadores, apareceram entre os “100 cabeças do Congresso”, levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgado na segunda-feira, 14.

Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro, do PL do Rio Grande do Norte; Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, do PP do Mato Grosso do Sul; e Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, do PP do Piauí, estão na lista dos cem parlamentares mais influentes.

O levantamento do Diap analisa tanto a atuação parlamentar de senadores quanto a de deputados.

Bolsonaro elegeu quatro ex-ministros para Câmara — Eduardo Pazuello, Álvaro Antônio, Osmar Terra e Ricardo Salles —, nenhum dos quais aparece na lista dos “100 cabeças do Congresso. No Senado, foram eleitos, além de Marinho, Tereza e Nogueira, os ex-ministros Damares Alves, Marcos Pontes e Sergio Moro. O ex-vice-presidente Hamilton Mourão também ocupa uma cadeira de senador.