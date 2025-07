Mendonça vai julgar interpelação do PT contra deputado bolsonarista

Foi distribuída a André Mendonça no STF uma interpelação judicial do PT contra o deputado bolsonarista Gustavo Gayer.

Assinada pelo presidente do PT, senador Humberto Costa, e o secretário nacional de Comunicação do partido, Jilmar Tatto, a ação cobra explicações de Gayer em razão do “teor ambíguo e potencialmente ofensivo” de publicações dele no Instagram e no X sobre a campanha “Defenda o Brasil”, coordenada pela sigla.

O bolsonarista acusou o governo Lula de financiar ilegalmente agências de publicidade e influenciadores envolvidos na campanha, além do uso de robôs e perfis falsos.

“Tais afirmações são potencialmente difamatórias e caluniosas, pois imputam atos ilícitos e antiéticos, demandando esclarecimentos sobre a base fática de suas acusações”, dizem os petistas na interpelação.

Distribuída a André Mendonça pelo sistema automático do STF nessa segunda-feira, 14, a ação enumera oito pontos com questões a serem respondidas por Gustavo Gayer a respeito das provas das suas afirmações. A interpelação judicial é o passo inicial para a apresentação de uma ação por crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação.