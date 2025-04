O que Bolsonaro pediu para o PL revisar no projeto da anistia

Jair Bolsonaro pediu para que deputados do PL revisem o texto do projeto da anistia e considerem não anistiar todos os réus do 8 de Janeiro, mas apenas os que não têm nenhum registro e comprovação de depredação do patrimônio público.

O partido, portanto, deve propor emendas ao texto no plenário da Câmara dos Deputados para os réus que aparecem em fotos e vídeos depredando a Praça dos Três Poderes respondam apenas pelo crime de depredação.

Essa seria, segundo lideranças do PL, uma forma de diminuir a resistência ao projeto da anistia entre os deputados. Uma avaliação geral dos deputados é que as penas impostas pelo STF foram duras, mas que é preciso punir quem tenha depredado as sedes dos Três Poderes.