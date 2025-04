Eleição no PT: Quaquá e esquerda farão frente contra Edinho Silva

O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, decidiu lançar sua candidatura à presidência do partido para concorrer com Edinho Silva, ex-ministro da Secretaria de Comunicação no governo Dilma e indicado pelo seu próprio grupo político, Construindo um Novo Brasil (CNB). O objetivo de Quaquá, atual prefeito de Maricá (RJ), é forçar a realização de um segundo turno na disputa.

A estratégia do vice-presidente petista é unir-se no segundo turno aos candidatos mais à esquerda que estão na disputa para assim tentar derrotar Edinho Silva: o deputado Rui Falcão (SP), ex-presidente nacional do PT, da tendência Novo Rumo (embora não tenha o apoio de todos os integrantes da corrente); Valter Pomar, da Articulação de Esquerda, e Romênio Pereira, do Movimento PT.

“Quero um PT popular, dentro das favelas de todo o país. Edinho nunca sujou os sapatos numa comunidade. Não sabe o que é povo. Além disso, não tem condições de unificar o partido e não terá o meu apoio”, atacou Quaquá.

Edinho, ex-prefeito de Araraquara (SP), é o nome preferido de Lula para comandar o PT, embora não haja declarações explícitas do presidente manifestando esse apoio.

Mesmo velada, a predileção de Lula por Edinho gerou um racha na CNB, a tendência hegemônica do PT. Em um encontro com o presidente no mês passado na casa da ex-presidente do partido, e hoje ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, integrantes da corrente manifestaram diretamente ao presidente a rejeição ao ex-prefeito, que foi ministro da Secretaria de Comunicação no governo Dilma Rousseff.

Quaquá confirmou a candidatura na sexta-feira, 10, para buscar “alternativas a Edinho”. O dirigente petista diz publicamente que seu objetivo é se opor a Edinho. “Vou para essa batalha com a missão de devolver ao PT sua vocação história, que é estar ao lado do povo e dos mais humildes nas suas lutas e necessidades”, afirmou.

Quaquá deve fazer o lançamento oficial de sua campanha à presidência do PT no dia 13 de maio, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, lançará também o livro “Diálogos com a Utopia”, no qual faz críticas a ações de dirigentes do PT.

O grupo político de Quaquá é responsável por 60 mil novas filiações ao PT no Rio. O concorrente Valter Pomar publicou em seu blog que Jucélia Ramos Cardoso de Souza, filiada ao partido em 21 de fevereiro deste ano – a uma semana do prazo final estabelecido pelo partido -, morreu em 2024. A ficha de filiação teria sido abonada pelo próprio Quaquá. Indagado sobre o caso, ele negou o aval à filiação e disse que pode ter ocorrido uma “discrepância” caso a pessoa tenha “morrido depois da filiação”.

União da esquerda

O ex-presidente nacional do PT Rui Falcão lançará oficialmente sua candidatura nesta segunda-feira, 14, no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Falcão conseguiu o apoio das correntes de esquerda Militância Socialista, Democracia Socialista e O Trabalho.