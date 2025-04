Nome de senadora petista volta a ser especulado para Ministério das Mulheres

Políticos do PT e do Republicanos voltaram a especular esta semana sobre a possibilidade de a senadora Teresa Leitão (PT-PE) assumir o Ministério das Mulheres no lugar da atual ministra, Cida Gonçalves (foto). Cida estaria desgastada, segundo petistas, por causa de acusações de uma suposta prática de assédio e xenofobia no ministério.

A senadora Teresa Leitão negou, por meio de sua assessoria, ter sido indicada ou recebido qualquer convite. Ela descartou a possibilidade de assumir o ministério e disse que seu desejo é concluir o mandato no Senado, até 2030.

Os comentários sobre a possível substituição de Cida Gonçalves começaram a circular no final do ano passado, no contexto das discussões sobre a reforma ministerial iniciada em por Lula. Por trás do interesse na indicação de Teresa Leitão para uma pasta estaria também o desejo em alguns setores governistas de que o ex-deputado Silvio Costa, hoje no Republicanos e pai do ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho – também do mesmo partido -,assuma a vaga da senadora.

Silvio Costa pai é suplente da petista e tem forte ligação com Lula. O presidente é grato ao amigo pela defesa intransigente que ele fez da ex-presidente Dilma Rousseff durante o processo que culminou em seu impeachment, em 2016. Ele foi vice-líder do governo Dilma na Câmara. Costa disputou o Senado em 2018, e ficou em quinto lugar. Se tornou um opositor do então governo Temer e foi citado na campanha como o “senador do Lula”.