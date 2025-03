Deputado bolsonarista é barrado no STF e sai xingando

Um deputado bolsonarista que foi barrado de entrar no plenário da Primeira Turma do STF durante o julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, 25, achou que era o caso de fazer escândalo e dar carteirada nos servidores do Supremo.

Coronel Meira, do PL de Pernambuco, reclamou de ter sido alocado no quarto andar do prédio, em um local que ele classificou como “galinheiro”. Sem qualquer respeito, ele gritou que deveria ser respeitado — e destacou que, além de deputado, é coronel.

“Sou coronel, sou deputado. Tem que me respeitar nessa porra. Ou me respeita ou me respeita. Porra, meteram a gente num galinheiro lá em cima, amigo, no quarto andar. ‘Não, já tá lotado. Já tá lotado’. Vá se foder, porra”, berrou o bolsonarista.

A colunista do PlatôBR Carolina Brígido filmou a cena. Veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Amado (@guilhermeamado)

Além do papelão de Coronel Meira, outro que causou problemas fora do plenário da Primeira Turma foi o advogado Sebastião Coelho, que defende o ex-assessor de Bolsonaro Filipe Martins e também não conseguiu acessar o local do julgamento.

Coelho chegou a ser detido por desacato, mas foi liberado pouco depois.