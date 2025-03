Comissão começará o ano com homenagem a Eduardo e convocação de ministro na pauta

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados iniciará o ano com votações sobre uma moção de louvor a Eduardo Bolsonaro, que licenciou da Casa para ficar nos Estados Unidos, e com uma convocação ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A primeira reunião do grupo é nesta quarta-feira, 26.

Recém-eleito presidente da comissão, o deputado bolsonarista Filipe Barros, do PL do Rio Grande do Sul, foi indicado por Eduardo para presidir o grupo. O filho Zero Dois de Jair Bolsonaro era o nome do partido para o posto antes de se licenciar do mandato para ficar em Washington.

Aliados dos Bolsonaros esperam que a comissão tenha grande destaque no próximo ano para denunciar a países, em especial os Estados Unidos, alegados “abusos” do STF.

O requerimento de moção de louvor a Eduardo foi proposto nessa segunda-feira, 24, por dois de seus aliados mais próximos: os deputados Mário Frias, do PL de São Paulo, e Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. A justificativa é o reconhecimento de uma tal “destacada atuação na defesa dos interesses nacionais e da democracia brasileira no cenário internacional”, supostamente feita por Eduardo.

A convocação de Mauro Vieira também foi proposta por Zucco, que é líder da oposição na Câmara. O requerimento é para o chanceler prestar esclarecimentos sobre as diretrizes e prioridades do Ministério das Relações Exteriores em 2025 e sobre a posição diplomática do Brasil com os Estados Unidos após a eleição de Donald Trump.

Além dessas pautas, a Comissão de Relações Exteriores também tem prevista a convocação de uma audiência pública com o Itamaraty e o Ministério da Defesa para deliberar sobre as “prioridades” das pastas para 2025.