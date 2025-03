No comando do PT, Humberto Costa quer estilo diferente do de Gleisi nas redes

Humberto Costa já avisou a sua assessoria que, no comando do PT, quer se manifestar nas redes sociais mais pelos perfis oficiais do partido.

O estilo difere de Gleisi Hoffmann, que fazia enfrentamentos e publicava suas posições políticas usando seu perfil pessoal.

Mas auxiliares disseram à coluna que a linha mais impessoal não impedirá o senador de fazer declarações contundentes, como fazia Gleisi.