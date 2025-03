Gleisi bate o martelo sobre secretário que negociará com o Congresso

Gleisi Hoffmann já faz ajustes em seu time que vai negociar com senadores e deputados no Congresso. O nome escolhido é o do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio André Ceciliano.

O petista já ocupava um cargo na Secretaria de Relações Institucionais na gestão de Padilha e seu tom habilidoso rendeu elogios do então ministro da SRI. Ceciliano era responsável pelo relacionamento do governo com prefeitos e governadores, como secretário especial de Assuntos Federativos. Outro ponto a favor do petista é sua proximidade com o presidente Lula.

Com Ceciliano à frente da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares, quem cai é Valmir Prascidelli, ex-deputado federal paulista. É mais uma perda de poder do PT de São Paulo.